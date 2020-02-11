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6 Декабрь 2019, 18:15

Грузчики уронили клетку с собакой в аэропорту

собака - Pixabay

Об инциденте стало известно только после публикации снимка хозяйкой животного

Очередное ЧП с перевозкой животных в багажном отсеке самолета произошло в сочинском аэропорту, сообщает ИА DEITA.RU. Грузчики разбили клетку с собакой.

Как пишет ТАСС, клетка, в которой перевозили собаку, была полностью разбита. Грузчики замотали ее скотчем, чтобы снова запереть животное. ЧП произошло во время посадки на самолет Сочи-Москва. После того, как переноску с собакой загрузили в багажный отсек, выяснилось, что он не отапливается. Собаку сняли с самолета и планировали отправить в столицу другим рейсом.

Именно в этот момент клетка упала. В пресс-службе аэропорта рассказали, что она скатилась с тягача из-за того, что работник аэропорта набрал слишком большую скорость. На месте работники как смогли починили клетку и посадили туда собаку. По прилету животное показали ветеринару – к счастью, с ним все в порядке.

Сообщается также, что представитель аэропорта вышел на связь с хозяйкой собаки. Владелице животного предложили компенсацию за разбитую клетку.

Ранее сообщалось о том, что по вине грузчиков в московском Шереметьево погибли 2 кошки: клетки с животными пришли хозяину полностью разбитыми. В одной был трупик животного, вторая кошка умерла через некоторое время.

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