Новости
Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега
11 Февраль 2020, 23:45
Тарантино мог лишиться «Оскара» из-за лидера российских коммунистов
11 Февраль 2020, 23:15
Грузчики уронили клетку с собакой в аэропорту
11 Февраль 2020, 22:45
Мишустин ввел обязательные утренние процедуры для подчиненных
11 Февраль 2020, 22:35
Закон о минимальной зарплате врачей внесли в Госдуму
11 Февраль 2020, 22:15
Аналитики сказали, где самый недоступный бензин
11 Февраль 2020, 21:45
Поправки в Конституцию дадут россиянам лишний выходной
11 Февраль 2020, 21:15
Экс-глава Минтруда предупредила о новом повышении пенсионного возраста
11 Февраль 2020, 20:45
Грузчики уронили клетку с собакой в аэропорту
Об инциденте стало известно только после публикации снимка хозяйкой животного
Очередное ЧП с перевозкой животных в багажном отсеке
самолета произошло в сочинском аэропорту, сообщает ИА DEITA.RU. Грузчики
разбили клетку с собакой.
Как пишет ТАСС, клетка, в которой перевозили собаку, была полностью разбита. Грузчики замотали ее скотчем, чтобы снова запереть животное. ЧП произошло во время посадки на самолет Сочи-Москва. После того, как переноску с собакой загрузили в багажный отсек, выяснилось, что он не отапливается. Собаку сняли с самолета и планировали отправить в столицу другим рейсом.
Именно в этот момент клетка упала. В пресс-службе аэропорта рассказали, что она скатилась с тягача из-за того, что работник аэропорта набрал слишком большую скорость. На месте работники как смогли починили клетку и посадили туда собаку. По прилету животное показали ветеринару – к счастью, с ним все в порядке.
Сообщается также, что представитель аэропорта вышел на связь с хозяйкой собаки. Владелице животного предложили компенсацию за разбитую клетку.
Ранее сообщалось о том, что по вине грузчиков в московском Шереметьево погибли 2 кошки: клетки с животными пришли хозяину полностью разбитыми. В одной был трупик животного, вторая кошка умерла через некоторое время.