Более 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Республике Коми, сообщает DEITA.RU. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказал представитель Северной железной дороги.

Как рассказали в компании, в 1 час 55 минут по московскому времени из-за плохой погоды в районе станции Керки размыло железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошли сразу 23 вагона грузового поезда. Человеческих жертв удалось избежать.

В социальных сетях появились фотографии с места катастрофы. Часть вагонов свалилась в обрыв, другие повисли на крытых склонах

Отмечается, что движение перекрыто на 48 часов. Задержаны по меньшей мере четыре пассажирских поезда.

Ранее прошла информация о том, что в Нижегородской области сошли с рельсов также груженые углем вагоны. Тогда их было шесть.

Екатерина Брязгунова







