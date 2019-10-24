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Груженый самосвал провалился под землю в центре столицы - видео

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Во Владивостоке груженый самосвал провалился под асфальт в четверг, 24 октября, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dsp.control.

По словам автора видео, неприятная история приключилась на проспекте 100 лет Владивостоку, в центре. «Вот как у нас во Владивостоке делают асфальт. Вот приехала грузовая машина. Ехала облагораживать парк. Вот она провалилась. Вот. Асфальт держался на честном слове. Там мог быть любой, и ребенок, и машина», — рассказывает местная жительница на видео.

Стоит отметить, что нареканий в этом году в работе дорожных служб во Владивостоке очень и очень много. Их даже высказал полпред Юрий Трутнев, когда инспектировал проведение дорожных работ во Владивостоке. Нужно сказать, что он остался очень недоволен.

Екатерина Брязгунова

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