Вслед за отменой авиасообщения между Россией и Грузией запрету может подвергнуться и вино, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

По данным издания, российский Минсельхоз начал собирать сведения о том, какую долю отечественного алкогольного рынка занимают напитки из Грузии. Это произошло после того, как Роспотребназдор заявил об усилении контроля за грузинским вином. По мнению экспертов, подобные меры могут привести к полному запрету напитка на территории России.

Как оказалось грузинский алкоголь занимает порядка 17% от всех алкогольной продукции на полках российских магазинов.

В настоящее время этот алкоголь занимает 17% импортной продукции в стране. Ранее Роспотребнадзор уже отметил низкое качество вина из Грузии.

Дмитрий Шевченко