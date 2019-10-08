Грузооборот ОАО «Владморрыбпорт» продолжает расти

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» по итогам января-сентября 2019 года обработал 3 485,7 тысяч тонн грузов различной номенклатуры, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 4,1 %, сообщает DEITA.RU.

Порт продолжает занимать лидирующую позицию по объёмам перевалки рыбопродукции среди портов Российской Федерации за отчетный период. В сентябре 2019 года обработано 32,7 тыс. тонн рыбопродукции (+22%), а за 9 месяцев текущего года - 251,6 тыс. тонн (+18% к 2018г.). Кроме того, ОАО «Владморрыбпорт» активно сотрудничает с администрацией края в социальной программе «Приморская рыба», которая позволяет жителям приобретать рыбу и рыбопродукты по доступным ценам.

Темпы роста перевалки контейнерных грузов также продолжают расти. За период с января по сентябрь 2019 грузооборот контейнеров увеличился на 33,6 % и составил 118 442 ТЭУ.

ОАО «Владморрыбпорт» регулярно наращивает конкурентоспособность, уровень сервиса и технологий, что обеспечивает ему прочные позиции на рынке стивидорных услуг, отмечают эксперты.

Михаил Светлов