17 Июнь 2019, 19:00
Грузовик протаранил автобус на федеральной трассе
Источник изображения: DEITA.RU
Авария произошла в Хасанском районе Приморья, сообщает DEITA.RU.
Читатель DEITA.RU прислал в редакцию запись с видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП с участием грузового автомобиля и небольшого автобуса. Судя по кадрам, рулевой автобуса слишком быстро снизил скорость перед грузовиком, водитель которого не успел сориентироваться и даже, применив экстренное торможение, не смог остановиться.
О количестве пострадавших пока ничего не известно.
Дмитрий Шевченко
DEITA.RU
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