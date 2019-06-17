Авария произошла в Хасанском районе Приморья, сообщает DEITA.RU.

Читатель DEITA.RU прислал в редакцию запись с видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП с участием грузового автомобиля и небольшого автобуса. Судя по кадрам, рулевой автобуса слишком быстро снизил скорость перед грузовиком, водитель которого не успел сориентироваться и даже, применив экстренное торможение, не смог остановиться.

О количестве пострадавших пока ничего не известно.

Дмитрий Шевченко