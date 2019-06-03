Обновление 11.46

Как рассказал источник, самосвал провалился под асфальт, так как под ним разошлись, а затем лопнули плиты. Самосвал двигался груженый.

Ранее

Дорожное покрытие не выдержало вес машины, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке на улице Вязовая гружённый старым асфальтом грузовик провалился в теплотрассу. Согласно информации паблика dpskontrol_125rus, происшествие произошло 3 июня около 11 часов утра по местному времени.

Подробностей об аварии, количестве и степени пострадавших пока не сообщается.

Возможно, причиной аварии могли стать плохие погодные условия, ввиду которых рулевой заехали слишком близко к обочине, где и был прохудившийся кусок дорожного покрытия.