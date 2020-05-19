Грузовики перестанут пускать из Приморья в Китай

На 10 дней приостановлено движение грузового транспорта через приморские пункты пропуска. Решение вступает в силу с 20 мая 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в краевом правительстве, такое решение озвучил глава региона Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Дополнительные ограничения были введены китайской стороной – провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь.

- Сейчас через провинцию Хэйлунцзян через пункт пропуска “Пограничный” вновь стал возможен проезд 30 грузовиков, буквально два дня назад их было 10 в день. Из-за этого с российской стороны собралась большая очередь из машин – более 280. Мы понимаем, что с такой пропускной способностью эти грузовики смогут проехать на территорию Китая не раньше, чем через 10 дней. Чтобы не допускать осложнения санитарной обстановки перед пунктом пропуска, принято решение приостановить на этот период допуск к территории пунктов пропуска, - отметил зампред Правительства Константин Шестаков.

Он добавил, что возле пунктов пропуска будут дополнительно дежурить посты ГИБДД, которые не пустят к пропускным пунктам водителей большегрузов.