Грузовой автомобиль протаранил малолитражку в Приморье

В Уссурийске произошло серьезное ДТП – рано утром грузовик решил не уступать дорогу легковой машине и буквально протаранил ее, сообщает DEITA.RU.

В уссурийской ГИБДД сообщили, что Isuzu Elf и Toyota Camry двигались по равнозначным дорогам. Однако, водитель грузовика решил не уступать дорогу машине при повороте налево – иномарка, в свою очередь, ехала прямо. Таким образом, сидящий за рулем «Исузу» мужчина нарушил правила дорожного движения.

В ведомстве добавили, что позже оба участника аварии обратились в клинику – у женщины – водителя легкового авто, и мужчины диагностировали сотрясение мозга.

Александра Маслова