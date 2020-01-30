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Грузовой автомобиль протаранил малолитражку в Приморье
В Уссурийске произошло серьезное ДТП – рано утром грузовик решил не уступать дорогу легковой машине и буквально протаранил ее, сообщает DEITA.RU.
В уссурийской ГИБДД сообщили, что Isuzu Elf и Toyota Camry двигались по равнозначным дорогам. Однако, водитель грузовика решил не уступать дорогу машине при повороте налево – иномарка, в свою очередь, ехала прямо. Таким образом, сидящий за рулем «Исузу» мужчина нарушил правила дорожного движения.
В ведомстве добавили, что позже оба участника аварии обратились в клинику – у женщины – водителя легкового авто, и мужчины диагностировали сотрясение мозга.
Александра Маслова