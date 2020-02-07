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Грузовые пункты пропуска между ДФО и Китаем уже открыты
7 Февраль 2020, 15:40
Грузовые пункты пропуска между ДФО и Китаем уже открыты
Грузовое сообщение между странами восстановлено
Все грузовые пограничные пункты пропуска между регионами Дальнего Востока и КНР открыты, сообщает ИА DEITA.RU. Фуры с товарами могут курсировать из Китая в Россию.
Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем ещё 30 января. Мера была введена в виде противодействия распространению коронавирусной инфекции. Запрет на грузовое сообщение между пограничными странами действовал до начала второго месяца 2020 года - в большинстве пунктов до 2 февраля, на некоторых до седьмого. На данный момент все грузовые пункты пропуска открыты.
Напомним, в связи с закрытием границ в некоторых регионах ДВФО возник дефицит овощей, из-за чего цены резко скакнули вверх. Жители Приморского края были удивлены ценой сладкого перца, которая выросла в три раза – со 150 рублей до 450 рублей. Неравнодушные жители Дальнего Востока делились в сети снимками объявлений, на которых было указано, что в связи с дефицитом овощей, покупателям продают не более 1 килограмма помидоров и перца в одни руки.
В Приморье правительство региона открыло горячую линию для сообщений о незаконной спекуляции на овощах.
Как отмечают в Федеральной таможенной службе, на данный момент все грузовые пункты пропуска работают, однако, вероятно, не столь динамично, как ранее, до закрытия границы. Тем не менее, работа ведётся в постоянном режиме.
Напомним, ранее ИА DEITA.RU сообщало о городской ярмарке, которую планируют организовать во Владивостоке уже в феврале. Точек продажи товаров от местных сельхозтоваропроизводителей может быть организовано несколько, по одной в каждом районе города. На ярмарке любой желающий сможет приобрести продукцию местных фермеров по доступным ценам.