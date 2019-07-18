ФАС обратила внимание на то, что рынок грузовых вагонов выглядит монопольным, сообщает DEITA.RU.



Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предлагает отобрать у РЖД все грузовые вагоны. Если их продать частным компаниям, то можно выручить порядка 150 миллиардов. Средства, вырученные с продажи всех вагонов, уверена ФАС, РЖД может пустить на улучшение инфраструктуры.

Как пишет руководитель антимонопольного ведомства Игоря Артемьева главе Минфина Антону Силуанову (документ цитирует РБК), необходимо, чтобы на рынке были частные компании. Только так можно будет держать уровень цен на конкурентно-низком уровне.

Так, по данным ФАС, цены на услуги предоставления вагонов в России выросли кратно. Например, для перевозки угля, а также минерально-строительных грузов - до 45%. Такие расценки, в частности, не дают возможности для развития строительной отрасли.

Елена Миронова