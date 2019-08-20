Япония может оказаться на грани дипломатических скандалов из-за карт, которые использует. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

В Стране восходящего солнца почти две трети из сорока шести карт в Министерстве обороны страны оказались недостоверными. Некоторые ошибки в них могут послужить поводом для скандала.

Так, смещена на берег Японского моря столица КНДР Пхеньян, Кувейт и Катар попали в состав Саудовской Аравии. Есть и другие ошибки, передает слова двух местных ученых газета Asahi.

Случай далеко не единичный. Ошибки были в предполагаемом размещении противовоздушных комплексов США, в расположении корейских островов и т.д.

Местные военные признаются, что не все используемые ими карты прошли проверку у экспертов. Специалист по экономической географии из японского Университета Айти Акио Кондо, уверен, что, если и дальше пренебрегать правилами и стандартами в изготовлении карт, это может привести к потере доверия и проблемам на международном уровне.

Анастасия Туркова