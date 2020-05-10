Грядут штрафы: на водителей Владивостока объявили охоту

Автотранспорт во Владивостоке начнут проверять в усиленном режиме, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое правительство.

Так, глава региона Олег Кожемяко распорядился выборочно проверять авто, которые будут проезжать по дорогам приморской столицы. Таким образом, будут проведены проверки соблюдения режима самоизоляции гражданами Владивостока.

Согласно постановлению, каждый водитель должен доказать цель своей поездки – справку с работы или удостоверение личности. Если же приморец едет на дачу – то с собой должны быть документы, подтверждающие, что такой участок есть.

Олег Кожемяко подчеркнул, что никто еще не отменял режимы полной самоизоляции и повышенной готовности.

- Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости, - заявил глава региона.