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«Грязь и антисанитария» - видео с продуктами для военных разгневало граждан

Хлеб

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на камеру попал пример вопиющей антисанитарии, сообщает DEITA.RU.

На видео, присланном читателями, видно, как буханки хлеба просто берут и кидают в кузов грузовика на снег. Дно кузова даже ничем не застелено – грузчики в нечистой рабочей одежде, без перчаток, стоят в машине и кидают хлеб практически себе под ноги.

«В городе Комсомольске вот так вот возят хлеб нашим солдатам в военные части», - комментирует автор видео.

Напомним, не так давно DEITA.RU. писала об ужасных условиях, в которых живут студенты якутского города Нерюнгри. В комнатах, куда поселили учащихся, царит постоянное зловоние, пьяные дебоши и антисанитария. Общежития у местного медколледжа нет, поэтому студентов заселяют в многоквартирники самого дешевого уровня – там, где обычно живут бывшие заключенные, алкоголики, наркоманы и вышедшие пациенты психиатрических клиник.

 

Александра Маслова

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