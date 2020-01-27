Грязь, кровь, антисанитария – появились фото рынка в Ухане

В социальных сетях появились фото рынка морепродуктов в Ухане – откуда, по предположениям, по стране пошел опасный коронавирус, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», местные власти заявили о том, что торговля дикими животными на рынке происходили в антисанитарных условиях. По словам очевидцев, все полы и стены были грязными, забрызганными кровью, животные продавались в кошмарных условиях.

Ранее китайские медики сообщали о том, что возможным источником заболевания стали дикие животные. Большая вероятность того, что зараза пришла от летучих мышей.

На торговой площадке торговали самыми разными животными, в том числе дикими и находящимися под угрозой исчезновения.

Отметим, что злополучный рынок закрыт с 1 января 2020 года, однако, как выяснилось, новая болезнь передается от человека к человеку.

Напомним, что по последним данным, вирусом заразилось более двух тысяч человек, 56 скончались.

Александра Маслова