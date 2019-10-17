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Грязный воздух погубит россиян за Уралом

дым pixabay

Научные работники Государственной геофизической обсерватории заявили, что загрязненный воздух в городах России, расположенных в Азии, рассеивается хуже, чем в городах до Урала, сообщает DEITA.RU. 

Как отметила Ирина Смирнова, любой россиянин имеют право на чистый воздух, однако из-за климатических особенностей восточных городов, там необходимо ввести серьезные воздухоохранные меры. При сравнении городов воздух в населенных пунктах, расположенных в азиатской части страны, рассеивается в три раза хуже, чем в западной части страны. 

Еще одной проблемой специалисты назвали тот факт, что в западной части города оттапливаются при помощи газа, а в восточной части при помощи угля, который образует аэрозольных примесей и соединений серы больше, чем голубое топливо. 

По заявление кандидата экономических наук Леонида Хазанова, уже сейчас в Китае началась программа по переносу вредных производств за территорию страны. Ранее подобные проекты не поддерживали, а возможно и запрещены китайскими властями. Однако время идет и уже несколько лет китайские инвесторы приезжают в Приморье, где вместе с властями подбирают место для будущего металлургического комплекса. 

Официально место будущего завода не раскрывается, но DEITA.RU сопоставляла разные факты и нашла несколько точек для создания будущего предприятия. Основной локацией может стать территория между Владивостоком и Находкой, то есть южная часть региона, где обустроена инфраструктура. Власти региона в свою очередь добавляли, что ССК «Звезда» станет основным партнером предприятия.

Иван Юрьев

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