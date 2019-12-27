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«Грызите лед»: Малышева дала советы худеющим
Главный теледоктор страны поделилась лайфхаками – как не
потолстеть за новогодним столом, сообщает DEITA.RU.
Телеведущая и врач Елена Малышева дала россиянам советы накануне главного праздника – Нового года. Все лайфхаки будут полезны тем, кто следит за фигурой, сообщает РИА «ФАН».
Первый совет для новогодних праздников касается алкоголя. Все алкогольные напитки очень калорийны, так что пить их не рекомендуется. Вместо алкоголя телеведущая посоветовала наливать в бокал воду и только слегка подкрашивать ее красным вином.
Еще один совет – отказываться за столом от всего жирного и жареного. Чтобы не смущаться, можно говорить всем, что вы такое не любите.
Еще один совет – грызть за праздничным столом лед или жвачку – так не будет желания съесть что-нибудь еще.
Елена Миронова