Губернатор делает 31 декабря выходным днем

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил обсудить с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами целесообразность введения на территории региона выходного дня 31 декабря, сообщает DEITA.RU по материалам областного правительства.

Как заявил Дмитрий Азаров, при принятии решения власти будут ориентироваться на мнение своих земляков. Окончательное решение планируется принять в течение 10 дней.

В России уже есть один регион, в котором 31 декабря объявлено выходным днем. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение о переносе рабочего дня со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря. Глава региона заявил, что поступил так по многочисленным просьбам женщин, «на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику».

В Государственной Думе сейчас находится законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. Однако, правительство Дмитрия Медведева уже открестилось от него. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин накануне пояснил, что решение работать в Новый год правительство приняло заблаговременно. И теперь изменить этот порядок для всех уже не получится из-за различных режимов работы на предприятиях. Чиновник отметил, что сейчас установить дополнительный выходной может каждый работодатель по своему усмотрению.

Дмитрий Санников