Губернатор Красноярского края Александр Усс нахамил женщине, потерявшей дом в наводнении.

Госдума и правительство крайне недовольны выходкой чиновника. Тем более в свете медведевской борьбы с хамством в «Единой России», сообщает DEITA.RU.

Инцидент случился в подтопленном городе Канск. На встрече с жителями Усса спросили, пришлют ли за людьми вертолеты, если соединяющую город с внешним миром дорогу размоет. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Мы и дорогу видели, и котельную видели» - ответил Усс.

Видеозапись разговора вызвала волну недовольства в Госдуме и среди простых людей. В «Единой России» слова губернатора резко осудили.

В сложнейшей ситуации, в которой оказались люди, у них нет другого адресата и нет другой инстанции, у которой можно искать поддержку. Такое отношений в партии посчитали недопустимым.

Депутаты Госдумы призвали Александра Усса извиниться перед жителями города. Реакция губернатора на призыв пока не известна.

Примечательно, что буквально накануне в своей статье в «Известиях» премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание на случаи хамства чиновников-единороссов.

Медведев признал наличие этого факта и попросил журналистов проводить честные расследования по каждому инциденту. Премьер отметил, что расследования должны быть честными и непредвзятыми – в них нет места фейкам и сиюминутным дешевым сенсациям.

«Чванство и хамство от некоторых членов ЕР тормозит процесс и рушит доверие населения к власти. Пиарятся за счет скандалов не те, кто реально делает работу, а те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам» - сказал Медведев о нерадивых членах.

Таким образом, единоросс Александр Усс проигнорировал требование непосредственного руководителя. Ждем соответствующие оргвыводы?

Василий Кучин