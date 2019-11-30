Губернатор – главам: Край предоставил механизмы, теперь нужна реализация на местах

Тему работы глав муниципальных образований Приморья по благоустройству дворовых и общественных территорий подробно затронул в ходе своего доклада о реализации нацпроектов в 2020 году губернатор Олег Кожемяко на встрече с руководителями городов, районов и поселений в поселке Кировский, сообщает DEITA.RU.

По словам Олега Кожемяко, в работах по благоустройству в первую очередь должны быть заинтересованы их главы. Поскольку этот показатель наиболее наглядно отражает степень эффективности их деятельности.

Губернатор посоветовал участникам прошедшего в Кировском районе Совета глав муниципальных образований привести в порядок общественные территории и выстроить конструктивный диалог с управляющими организациями.

Подробно Олег Кожемяко остановился на предоставлении качественного водо- и теплоснабжения. Если с предоставлением качественных услуг ЖКХ – систематические проблемы и компании не выполняют свои обязанности, необходимо лишать их права обслуживать дома – прецеденты уже есть, заявил губернатор. Механизмы, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ, предусмотрены государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Глава региона отметил, что при реализации национальных проектов краевые и муниципальные власти должны опираться на мнение населения. Выступая с основным докладом на Совете, губернатор отметил, что эффективная реализация нацпроектов подразумевает вовлечение местных жителей в процессы создания достойных и комфортных условий для жизни на местах.

В данный момент в регионе реализуются свыше 50 региональных проектов, которые входят в 11 нацпроектов, утвержденных в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным.

фото: primorsky.ru