telegr wh call

Новости

Врач советует не есть красную икру ложками каждый день

1 Декабрь 2019, 01:21

Путин собирает бизнесменов на разговор

1 Декабрь 2019, 00:24

Медведеву на подпись приготовили стратегию развития Севера

30 Ноябрь 2019, 23:14

Новые площадки комплекса ГТО появляются в сельской местности Приморья

30 Ноябрь 2019, 22:43

На Фестиваль борьбы во Владивостоке съехались спортсмены из Приморского и Хабаровского краев

30 Ноябрь 2019, 22:42

Чемпионат по настольной игре Го стартовал во Владивостоке

30 Ноябрь 2019, 22:40

Детская наркомания – не приговор: уссурийские специалисты возвращают трудных подростков к нормальной жизни

30 Ноябрь 2019, 22:35

Пенсионеров Владивостока учат активному образу жизни

30 Ноябрь 2019, 22:34

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Губернатор – главам: Край предоставил механизмы, теперь нужна реализация на местах

285

Тему работы глав муниципальных образований Приморья по благоустройству дворовых и общественных территорий подробно затронул в ходе своего доклада о реализации нацпроектов в 2020 году губернатор Олег Кожемяко на встрече с руководителями городов, районов и поселений в поселке Кировский, сообщает DEITA.RU.

По словам Олега Кожемяко, в работах по благоустройству в первую очередь должны быть заинтересованы их главы. Поскольку этот показатель наиболее наглядно отражает степень эффективности их деятельности.

Губернатор посоветовал участникам прошедшего в Кировском районе Совета глав муниципальных образований привести в порядок общественные территории и выстроить конструктивный диалог с управляющими организациями.

Подробно Олег Кожемяко остановился на предоставлении качественного водо- и теплоснабжения. Если с предоставлением качественных услуг ЖКХ – систематические проблемы и компании не выполняют свои обязанности, необходимо лишать их права обслуживать дома – прецеденты уже есть, заявил губернатор. Механизмы, направленные на улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ, предусмотрены государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Глава региона отметил, что при реализации национальных проектов краевые и муниципальные власти должны опираться на мнение населения. Выступая с основным докладом на Совете, губернатор отметил, что эффективная реализация нацпроектов подразумевает вовлечение местных жителей в процессы создания достойных и комфортных условий для жизни на местах.

В данный момент в регионе реализуются свыше 50 региональных проектов, которые входят в 11 нацпроектов, утвержденных в прошлом году президентом РФ Владимиром Путиным.

фото: primorsky.ru

 

Популярное

Светлое будущее снова откладывается

Криминальный авторитет передан из Японии в Россию

«У девушки в машине мозгов нет»: автоледи собрала пробку

Владивосток покидают даже борцы за власть советов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...