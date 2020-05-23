Губернатор на ринге: Фургала «бьют», а он стоит

Новые и весьма новые тревожные сигналы поступают в адрес нынешнего главы Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА DEITA.RU.



В информационном пространстве уже давно циркулируют слухи о возможном объединении Хабаровского края и ЕАО, что может стать поводом для смены неугодного Москве, как считается, оппозиционера Сергея Фургала.

Масла в огонь недавно подлил и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, известный уроженец Хабаровского края. В интервью с Романом Головановым Сунгоркин отметил, что многие оппозиционные губернаторы, празднуя победу, попадают в одну и ту же ловушку.

По его словам, бюджеты регионов формируются в Москве, и теперь оппозиционеры находятся при нравственной дилемме.

Как бы то ни было, в любом случае приходится идти в Москву с притянутой рукой. Так происходит в Хакасии, Иркутске и в Хабаровске. Даже несмотря на то, что все три региона дают немалый доход в госказну. Сунгоркин резюмирует: при существующей политической системе людям, чтобы хорошо жить, надо выбирать угодного Москве губернатора.

И действительно, некогда успешный во всех отношениях Регион после выборов 2018 вошёл в 2019й с огромным госдолгом почти в 51 млрд. рублей и дефицитом бюджета в 14% из 15% максимально допустимых. Примечательно, что ранее о таких проблемах в Хабаровске в СМИ не было информации, либо они успешно лакировались предыдущим губернатором Шпортом.

Между тем, Сергей Фургал прекрасно чувствует угрозу и уже развернул через подконтрольные СМИ "двухминутку ненависти" против "нашего вождя Голдстейна".

И повод есть - за несколько месяцев во главе соседней ЕАО Гольдштейн не сумел наладить даже бесперебойное обеспечение населения теплом. А по темпам реализации нацпроектов ЕАО и вовсе находится на последнем месте среди регионов страны.



Фургал пока что имеет самый серьезный козырь в рукаве - поддержу населения. Кроме того, в публичном пространстве общая постановка отношения Путина к губернатору кроется в двух словах - «пусть работает».

Однако когда близкий к власти влиятельный журналист, бывший к тому же доверенным лицом президента Путина на выборах 2018 года, открыто говорит о вредоносности оппозиционеров во главе региона, в первую очередь для жителей региона, - это не может быть пустословием.

Полгода назад Сергей Фургал, комментируя возможное объединение регионов, сказал, что в Хабаровске и своих проблем хватает. Действительно: экономические показатели падают, отток населения продолжается, а тут еще и лидерство в сомнительном рейтинге по количеству заболевших коронавирусом.

Фургала постоянно подвергают давлению. Обыски в офисах бывшей компании губернатора, арест сподвижников, обыски в администрации края, говорят, что натянутые отношения с Юрием Трутневым. Дошло до того, что за подопечного вступился Жириновский, призывая Трутнева перестать давить на главу и дать ему спокойно работать.

Глава центра развития региональной политики Илья Гращенков еще осенью считал, что Фургал очень силен в плане коммуникации с населением. Крупных скандалов нет. Однако весной оценка эксперта изменилась.

«Фургалу есть, чего опасаться. Учитывая, что федеральный центр давно ищет повод для отставки, ситуация с короновирусом вполне может стать триггером для него. Трутнев уже критиковал Хабаровский край, что он плохо борется с пандемией, а до этого – Камчатку. И для Илюхина это закончилось отставкой, а у Фургала и других проблем хватает, так что это все может создать ситуацию «снежного кома», - считает Гращенков.