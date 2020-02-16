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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже самой коррупции

чиновник

Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в России, сообщает ИА DEITA.RU.

Видео с пресс-конференции губернатора быстро разлетелось по социальным сетям.

«А что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией», — отметил губернатор. По его словам, на сегодняшний день возникают вопросы, не относятся ли к коррупции подарки от жен. В качестве примера глава региона назвал бритвенные принадлежности.

Как отметил в своем тг-канале директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, он полностью поддерживает Ситникова.

«Борьба с коррупцией в России часто приводит к образованию залежей коробок из-под туфель в генеральских квартирах, как мы знаем. А так же попытка докопаться до мышей, часто мешает нормально вести малый и средний бизнес, зато никак не мешает миллиардам распиленным на плитке уходить в офшоры.  Но стоит помнить, что т.н. «новая искренность» - это лишь модное словцо, а не повод расслабиться и вести себя так, как в жизни. В России, где ты вечно под колпаком, нужно тщательно взвешивать каждое слово и понимать, как именно его будет вырезать из контекста твой оппонент. Губернаторов идущих на новые сроки – это в особенности касается, все-таки в данном случае лучше учиться на чужих ошибках, хотя бы чувашского Игнатьева. Да и вообще, начинайте слушать (и нанимать на работу) опытных политтехнологов, - пишет Илья Гращенков.

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