Губернатор не оценил банку с вазелином

Неуместная шутка перед детьми возмутила чиновника, сообщает DEITA.RU.



Скандал в Нижегородской области с депутатом Госдумы, главой района и банкой вазелина набирает обороты. В ситацию с подаренной перед визитом губернатора банкой с вазелином вмешался лично тот самый губернатор.

Как пишет РИА Новости, глава Нижегородской области Глеб Никитин был возмущен поступком депутата Госдумы Вадима Булавинова. Тот, напомним, приехал на запоздалое открытие школы в селе и подарил местному главе банку вазелина с намеком на то, что после приезда губернатора содержимое банки главе пригодится. Вручение пошлого подарка прошло на глазах у детей.

Губернатор области рекомендовал депутату прочесть учебник этики. Он отметил, что если бы Булавинов обладал знаниями из этой книги, то никогда не позволил бы себе подобные высказывания, тем более, при детях.

Елена Миронова