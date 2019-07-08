Глава Приморья Олег Кожемяко побывал в городе Большой Камень, главу которого он обещал уволить в свой прошлый визит в муниципалитет. На этот раз губернатор просто запретил мэру «осваивать деньги», сообщает DEITA.RU.



В рамках рабочей поездки в «любимый город Путина», где по его поручению строится крупнейшая в России судоверфь «Звезда», губернатор проверил благоустройство городских территорий в рамках федерального проекта и краевых программ. Городские власти отчитались о работах, однако нашелся все-таки повод для критики. Олег Кожемяко обратил внимание на соседние с благоустраиваемыми территориями дворы.

«Стоит задача не освоить деньги, а сделать территорию города комфортной для проживания людей», – заявил Олег Кожемяко.

Примечательно также, что повестка поездки губернатора не затронула основную болевую точку Большого Камня: на сегодняшний день это конфликт в сфере ЖКХ между городской администрацией и АО «Теплоком», который дошел не просто до суда, но даже до рейдерского захвата. Им пока занимаются силовики, и насколько известно агентству, конфликт еще не исчерпан.

Отметим, что во время последнего своего визита в Большой Камень губернатор грозился поставить вопрос о соответствии главы Большого Камня Андрюхина занимаемой должности. Олег Кожемяко тогда заявил, что проблемы в городе накопились из-за недоработки муниципалитета и лично мэра города. А проблем в городе немало: долгое время там не могут построить школу, детский сад, культурный центр и ФАП за счет федеральных средств, параллельно город-ТОР регулярно сотрясают различные скандалы, в том числе коррупционного характера.

Светлана Алеутская