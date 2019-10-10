Губернатор обещает сократить половину чиновников

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что планирует сократить число чиновников в два раза, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал губернатор в интервью ТАСС, по его мнению, штат чиновников в муниципалитетах Зауралья раздут. В связи с этим, Вадим Шумков планирует сократить их численность вдвое, а сэкономленные деньги направить на ремонты школ, больниц и дорог.

Как считает губернатор, оптимизацию стоит проводить не только за счет сокращения числа муниципалитетов. «Есть городская администрация, городская дума. В райцентрах, куда входит город, есть администрация района и дума. В районы входит несколько десятков поселений, есть несколько десятков администраций и поселковых дум. Куда вся эта армия нужна?» — спросил он.

Сэкономленные же оптимизацией средства останутся в муниципальных бюджетах. «Если мы говорим, что вместо 70 человек будет оставаться по 30-40, то те деньги, которые шли на их вознаграждение, будут распределяться следующим образом: 50% на вопросы местного значения (ремонт дорог, школ, детских садов), 50% — повышение вознаграждения оставшихся [сотрудников], чтобы они более качественно работали», — сказал глава региона.

Перестроить систему в Зауралье он планирует к первому полугодию 2020 года. при этом сокращенные чиновники получат возможность пройти переобучение.

Дмитрий Санников