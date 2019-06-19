Глава Пензенской области заявил, что Запад платит деньги за то, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, сообщает DEITA.RU.



Конфликт между местными жителями и цыганами в селе Чемодановка Пензенской области обрастает интересными подробностями. Губернатор области Иван Белозерцев заявил, что во всем виноват Госдеп.

В ходе общения с местными жителями Белозерцев заявил, что по этой ситуации распространяется слишком много недостоверной информации. Он добавил, что Америка и Запад дают деньги на то, чтобы неизвестные дестабилизировали ситуацию в области и стране.

Такие заявления губернатора прокомментировал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По словам политтехнолога, Белозерцев и его пиарщики «решили применить знаменитый прием кунг-фу, под названием «Обама виноват».

Гращенков подчеркнул надуманность обвинений губернатора: «ЦРУ, Госдеп и прочие звездно-полосатые империалистические хищники, пытаются организовать в челе Чемодановка (!!!) Пензенской области (!) самый настоящий майдан». Политтехнолог также добавил, что Белозерцев, единорос с 20-летним стажем просто не умеет решать конфликты. Конфликт в Чемодановке - чуть ли не первый за всю историю, и губернатору приходится думать не о грядущих выборах, а об этом.

14 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка, в результате которой пять человек получили травмы, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один мужчина скончался. Драка произошла из-за межэтнического конфликта.