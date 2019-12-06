Губернатор объяснил, кого ему не хватает

Глава Камчатки Владимир Илюхин рассказал, каких специалистов сейчас не хватает в регионе, и какие специальности будут востребованы следующие пять лет, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали ТАСС, в ближайшем будущем Камчатка ждет более 27 тысяч профессионалов в различных отраслях и разного уровня квалификации.

«Самая высокая потребность – в специалистах строительной сферы. Постоянно нужны работники в области рыбного хозяйства – почти тысяча человек каждый год. И капитаны с механиками, и мастера рыбодобычи, матросы, повара, боцманы. В горнорудной отрасли потребуется около полусотни работников», - уточнил глава региона.

Также остается высокой потребность региона в работниках туристической и медицинской сферы.

Напомним, что дальневосточные тг-каналы давно пророчат отставку ряда губернаторов. Особенно активно прогнозируется скорая отставка Владимира Илюхина. Традиционного «губернаторопада» в октябре не состоялось, но, тем не менее, сообщество в социальных сетях наперебой предрекает скорый уход «хозяину Камчатки».

Отметим, что главы Камчатки и ЕАО оказались аутсайдерами по «доверию населения» в недавних опросах.

Александра Маслова