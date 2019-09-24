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Губернатор оценил дорожное строительство

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ремонт дорог, рабочие

В понедельник, 23 сентября, губернатор Приморья Олег Кожемяко провел совещание в администрации края, во время которого ему доложили о работах по асфальтированию и ремонту автодорог, сообщает DEITA.RU.

Олег Кожемяко заявил, что руководителям необходимо не только деньги освоить, но и сделать качественные дороги, потому что оценивать их будут за результаты.

«Надо не просто по деньгам отчитаться, необходимо показать результат, который оценят приморцы. Люди должны видеть результат вашей работы и быть довольными», - подчеркнул губернатор Приморья.

При этом он добавил, что в сфере ремонта дорожного полотна необходимо решить две ошибки. Первая касается работы строительных организаций, в сфере должны остаться только добросовестные компании.

Также губернатор посоветовал профильным чиновникам выезжать на места и узнавать, сколько людей и техники вышло на работу.

«Либо сейчас мы сможем ситуацию переломить и выйти на требуемый график и качество работ, либо она останется прежней – а это пробки, “заляпывание” ям», - заявил Олег Кожемяко. Он добавил, что если дорожники не выходят на работы, то контракты с ними необходимо расторгать.

Как отметил руководитель департамента дорожного хозяйства Виктор Свяченовский, все дорожные работы планируется завершить в октябре, благоустройство территории пройдет до конца ноября.

«В общем идем в графике, однако есть отставания на некоторых участках», - доложил Виктор Свяченовский.

По словам мэра Владивостока, деньги по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже освоены на 40%. В городе из 15 участков ремонт полностью завершен на пяти.

Напомним, что в регионе реализуется программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края», в рамках которой проходит ремонт дорог в муниципалитетах края. Помимо этого на территории Владивостокской агломерации, то есть в четырех муниципалитетах, асфальтирование проходит по нацпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Иван Юрьев

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