Губернатор в разговоре с будущими депутатами регионального парламента попросил их конкурировать на выборах честно, решать накопившиеся проблемы и не монополизировать власть, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ИА «Хабаровский край сегодня». Также он попросил их меньше тратиться на себя.

Такую позицию предложил кандидатам в депутаты глава Хабаровского края Сергей Фургал. Он заговорил об этом с теми, кто прошел регистрацию в крайизбиркоме и готовится к выборам восьмого сентября.

Фургал добавил, что траты нужно оптимизировать, и поэтому он исполняет обязанности вице-губернатора края сам. Из тридцати пяти зампредов в краевом правительстве осталось двадцать четыре. Работать таким образом сложнее, сокращается зарплата у губернатора и у всех его подчиненных соответственно, но и экономия бюджета таким образом достигается существенная.

Фургал заявил, что количество депутатов в Законодательной думе, получающих зарплату из бюджета, тоже можно уменьшить с тридцати шести человек до двенадцати. Сохранить посты он предлагает председателю Думы, его замам, председателям комитетов и регламентной группе.

Часть кандидатов, главным образом представляющих оппозиционные партии, с Фургалом согласились.

Анастасия Туркова