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Губернатор открестился от «Приморского синдрома»

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На ежегодной прямой линии у губернатора Камчатки Владимира Илюьхина спросили про приморский синдром, сообщает DEITA.RU.

Руководитель краевой организации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин спросил у губернатора Владимира Ильюхина будет ли понижение районного коэффициента на полуострове, которое осенью произошло в Приморском крае при поддержке краевых властей. 

«Ряд руководителей дальневосточных регионов считают, что этот опыт достоин уважения. В некоторых рабочих коллективах это уже окрестили приморским синдромом, поэтому скажите, пожалуйста, насколько жители Камчатки застрахованы от этих нововведений», - задал вопрос губернатору глава краевого профсоюза. 

Как отметил Владимир Ильюхин, коэффициент может и поменяться, но если только в сторону увеличения, а не уменьшения. 

«Если примут закон о Северах то там вся ситуация будет объяснена», - отметил Ильюхин говоря об увеличении районного коэффициента. 

При этом он добавил, что у него опасений в этом вопросе ни каких нет и менять районный коэффициенты никто не будет. 

Напомним, что осенью краевые власти отменили региональный коэффициент, который был принят народными депутатами еще в конце 80-х годов. При этом федеральный коэффициент в 1,2 остался в расчетах. Основными людьми попавшими под эти условия стали работники бюджетной сферы, однако им обещали со следующего года поднять заработную плату на сумму уменьшения районного коэффициента. 

Иван Юрьев

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