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Губернатор открестился от «Приморского синдрома»
На ежегодной прямой линии у губернатора Камчатки Владимира Илюьхина спросили про приморский синдром, сообщает DEITA.RU.
Руководитель краевой организации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин спросил у губернатора Владимира Ильюхина будет ли понижение районного коэффициента на полуострове, которое осенью произошло в Приморском крае при поддержке краевых властей.
«Ряд руководителей дальневосточных регионов считают, что этот опыт достоин уважения. В некоторых рабочих коллективах это уже окрестили приморским синдромом, поэтому скажите, пожалуйста, насколько жители Камчатки застрахованы от этих нововведений», - задал вопрос губернатору глава краевого профсоюза.
Как отметил Владимир Ильюхин, коэффициент может и поменяться, но если только в сторону увеличения, а не уменьшения.
«Если примут закон о Северах то там вся ситуация будет объяснена», - отметил Ильюхин говоря об увеличении районного коэффициента.
При этом он добавил, что у него опасений в этом вопросе ни каких нет и менять районный коэффициенты никто не будет.
Напомним, что осенью краевые власти отменили региональный коэффициент, который был принят народными депутатами еще в конце 80-х годов. При этом федеральный коэффициент в 1,2 остался в расчетах. Основными людьми попавшими под эти условия стали работники бюджетной сферы, однако им обещали со следующего года поднять заработную плату на сумму уменьшения районного коэффициента.
Иван Юрьев