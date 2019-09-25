Губернатор отменил платные услуги в сахалинском онкодиспансере

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По решению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, получить помощь и услуги областного онкологического диспансера бесплатно могут пациенты по направлению врача, сообщает DEITA.RU.

В Сахалинском Онкологическом диспансере есть современная передовая техника. Именно такое оборудование может оказать своевременную помощь и качественное лечение жителям островов. Быстрая и точная диагностика – главное оружие против страшного заболевания. Ведь главный враг онкологии – время.

Губернатор области Валерий Лимаренко подчеркнул, что такая возможность должна быть у всех сахалинцев и курильчан.

Теперь все диагностические процедуры для пациентов по врачебному направлению станут бесплатными. Речь идет и о таких высокотехнологичных процедурах, как МРТ и КТ.

Платно услуги в областном онкологическом диспансере будут оказывать только иностранцам и пациентам, которые обратились в рамках добровольного медицинского страхования.

Также, губернатор Валерий Лимаренко заключил соглашение с директором национального исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина Иваном Стилиди. Уже этой осень московские специалисты-онкологи прилетят на остров, чтобы показать сахалинским врачам «премудрости» и современные походы в лечении онкологических заболеваний.

Стоит отметить, что в этом году в области запустили проект, который не имеет аналогов в России – это скрининг легких методом низкодозовой томографии, уникальный метод диагностики. А также в областном онкологическом диспансере появятся новые методы диагностики, в результате которых поставить диагноз можно будет на очень ранних стадиях - 10-12 дней.

А 300 тысяч сахалинцев и курильчан смогут пройти бесплатное медицинское обследование, это на сто тысяч больше, чем в прошлом году, это поможет выявить раковые заболевания на ранних стадиях.

Екатерина Кононенко

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