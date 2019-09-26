Губернатор отправил министра в Пахачи

Владимиру Илюхину «хочется постебаться». Глава Камчатского края записал странное видеообращение, которое возмутило местных жителей, сообщает DEITA.RU.



Скандал с неработающей котельной в селе Средние Пахачи Камчатского края набирает обороты. Напомним, ИА DEITA.RU уже писало о том, что министр ЖКХ региона отчитался о том, что котельная в селе работает с 20 сентября. Однако местные жители показали на камеру состояние котельной, где кроме стен от здания ничего не осталось.

На возмущения людей ответил лично губернатор Владимир Илюхин. Он записал видеообращение, которое выложили на официальной страничке правительства края в Инстаграм.

Ролик с Илюхиным вызывает больше вопросов, чем ответов. Губернатор ухмыляется и подшучивает, говоря о проблеме. Ответ на вопрос о котельной начинается со слов «Хочется постебаться».

«Что имел в виду министр - я у него обязательно поинтересуюсь. Но он не был там точно - думаю, сейчас побывает. Я не знаю, нарубил он там дров, этот автор… Но уголь есть, электроотопление работает». Правда, тут же Владимир Илюхин добавил, что отопление дали в школе.

Творчество губернатора не оценил, кажется, никто. Вот некоторые комментарии к этому ролику:

«Формат общения как в СССР: нам пишут... для комбайнера из колхоза Красная Заря поставьте песню Валенки. Посмотрите, как другие губернаторы общаются с людьми и работают каждый день. Если сам губернатор на себя со стороны посмотреть не может, советники подсказать боятся?»

«Да уж нам бы тоже хотелось бы постебатьться, но в таких условиях как у нас и смеяться, то не хочется((( Без водоснабжения, без канализации, с аварийной школой, без спортзала, аварийным клубом, отапливаем свои дома сами, в сильные морозы топим сутками и вот как- то не до смеха( Ну скорее всего и об этом вы тоже все знаете и ничего не сделаете( Вот только бы стебаться»

«И тем более, на видео снято проблемы единственной централизованной котельной села, и то что все жители находятся без холодной и горячей воды, а вы нам про школу втираете, про школу мы и сами знаем, а вот то что нет котельной в селе 20 лет, вот об этом автор хотел донести до всех, и слушая ваш ответ, вам по барабану что ее нет»

«Я Житель с. Средние Пахачи. Для губера отсутствие котельной в селе спустя 20 лет это даже не проблема, а просто стёб и ухмылка, живем без холодной и горячей воды, канализации. Угля у большинства семей он отсутствует, вот и ходим за дровами как в каменном веке. Говорите, в школе запустили отопление, да она аварийная на 75% и не пригодна для использования, развалится в любой момент, не говоря про другие сооружения»

Напомним, что по прогнозам экспертов губернатор Камчатского края Владимир Илюхин может не досидеть до перевыборов 2020года. По мнению политологов «Минченко консалтинг», он находится в самой опасной, красной зоне рейтинга политической устойчивости глав регионов. По мнению авторов рейтинга, причина - в наличии конфликтов с силовиками и конфликтах с федеральными и региональными элитами.

Елена Миронова