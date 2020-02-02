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Губернатор ответит на самые важные вопросы приморцев

Олег Кожемяко

«Прямой разговор» с Олегом Кожемяко состоится совсем скоро

«Прямой разговор» с Олегом Кожемяко можно будет увидеть на федеральных каналах – уже в это воскресенье и понедельник, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в региональном правительстве, в ходе телепередачи приморцы смогут узнать о приоритетных задачах, которые стоят перед приморской властью сегодня, а также о новых мерах социальной поддержки различных категорий граждан. Кроме того, будут озвучены ответы на многочисленные вопросы жителей края.

Увидеть выпуск можно будет 2 февраля, в воскресенье, на каналах «Россия 1», «Восток 24», «ОТВ» в 8.00 и «Россия 24» в 15.00. Повтор передачи будет в понедельник, 3 февраля, на телеканалах «ОТВ» – в 15.00 и  «ОТР» - в 17.00. 

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