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Губернатор похудел из-за коронавируса
Работа без выходных сказывается на организме
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял решение работать без выходных, и успел похудеть за время режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.
Глава региона сообщил об изменениях в организме во время прямого эфира в сети Instagram «Экспертного института социальных исследований», отмечает издание «Байкал24».
Сергей Евгеньевич рассказал, что решил работать без выходных, и не обращая внимание на праздничные дни. Коллеги с одобрением отнеслись к идее и начали работать в таком же «круглосуточном», как отмечает глава Кузбасса, режиме.
Сергей Цивилёв напоминает, что время, которое россияне вынуждены проводить дома, необходимо использовать с пользой – больше внимания следует уделить спорту.
Кроме того, Сергей Евгеньевич отметил, что меры по ужесточению или смягчению ограничений, введённых в регионе, будут приняты на основе данных по заболеваемости COVID-19 в регионе. Относительно идеи внедрения электронных пропусков губернатор высказался однозначно – на данный момент систему вводить нет необходимости.