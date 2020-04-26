Губернатор похудел из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв принял решение работать без выходных, и успел похудеть за время режима самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава региона сообщил об изменениях в организме во время прямого эфира в сети Instagram «Экспертного института социальных исследований», отмечает издание «Байкал24».

Сергей Евгеньевич рассказал, что решил работать без выходных, и не обращая внимание на праздничные дни. Коллеги с одобрением отнеслись к идее и начали работать в таком же «круглосуточном», как отмечает глава Кузбасса, режиме.

Сергей Цивилёв напоминает, что время, которое россияне вынуждены проводить дома, необходимо использовать с пользой – больше внимания следует уделить спорту.

Кроме того, Сергей Евгеньевич отметил, что меры по ужесточению или смягчению ограничений, введённых в регионе, будут приняты на основе данных по заболеваемости COVID-19 в регионе. Относительно идеи внедрения электронных пропусков губернатор высказался однозначно – на данный момент систему вводить нет необходимости.