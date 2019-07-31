Руководителя региона смутило сравнение ситуации в его области с катастрофой мирового масштаба, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поспешил одёрнуть главу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлану Радионову, которая в своём недавнем выступлении назвала угрозу загрязнения Байкала потенциальным "вторым Чернобылем".

По словам главы региона, в сложившейся ситуации подобную терминологию использовать не стоит, дабы не будоражить общественное сознание и не сеять лишней паники.

Левченко добавил, что до его прихода никто 40 лет не занимался проблемой, о которой говорила Радионова, а именно утилизацией отходов местного завода "Усольехимпром".

Кроме этого, губернатор сказал, что уже обращался в профильное министерство за помощью в проведении экспертизы и получении средств для ликвидации свалки отходов, однако ответа пока так и не получил.

Тем временем экологи говорят о том, что ртуть, которая содержится в мусоре, оставшимся от завода вместе с другими тяжёлыми металлами может попасть в озеро Байкал и нарушить его экосистему.

Дмитрий Шевченко