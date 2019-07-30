Глава Приамурья Василий Орлов убежден, что граждан, отказавшихся от эвакуации из подтопленных населенных пунктов, нужно обеспечить самым необходимым. Сигареты, по мнению губернатора, в этот перечень не входят, сообщает DEITA.RU.

Несколько десятков жителей села Угловое отказались от эвакуации и решили пережить пик паводка на сопке. В общей сложности, на горе оказались 80 человек, которые в числе прочего попросили привезти им сигарет и печенье. На это Василий Орлов в категорической форме заявил, что никаких сигарет, иначе люди расслабятся и решат, что находятся на пикнике.

«Еще алкоголь бы подвозили, — отметил Орлов, — разжег костер и можно отдыхать. Давайте мы не будем допускать таких перегибов. …пусть сидят и бросают курить».

Также губернатор отметил, что если выполнять такие условия отказавшихся от эвакуации подтопленцев, то в следующий паводок на сопках сидеть будет не 80 человек, а полсела.

Напомним, в Амурской области объявлена ЧС. На данный момент из-за паводка пришлось покинуть свои дома свыше 1,2 тысячи местным жителей, из них 800 человек отправились к родственникам, остальные — в места временного размещения. В общей сложности в зону паводка попали 14 населенных пунктов, подтоплено более 580 домов и 820 приусадебных участков.

Ранее из-за ЧС в Амурской области был введен сухой закон. Данное решение обусловлено тем, что во время наводнения 2013 года ограничение по продаже алкоголя показало себя с хорошей стороны. Количество бытовых преступлений снизилось.

Екатерина Брязгунова