Губернатор Приморья может смягчить режим самоизоляции

Олег Кожемяко обратился к жителям Приморья с призывом о необходимости продолжения соблюдения режима самоизоляции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на личный Instagram аккаунт чиновника.

При этом, губернатор региона отметил, что после того, как он обсудил эпидемиологическую ситуацию в крае, он пришёл к выводу, что приморцам можно разрешить утром и вечером выходить на непродолжительные прогулки.

Медики, с которыми советовался глава Приморья, отметили, что для жителей края было бы полезно гулять на свежем воздухе и иметь возможность хотя бы пару раз в день позаниматься спортом.

Предполагаемый режим прогулок — до 10 часов утра и в промежутке от 18 до 20 часов вечера. При этом, гражданам следует соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности.

Кроме этого, Кожемяко также намекнул, что может ослабить режим самоизоляции и в части навигации маломерных судов. Однако, только в том случае, если приморцы не будут собираться на катерах и яхтах в большие компании.