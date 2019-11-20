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Губернатор Приморья оценил новое детское отделение паллиативной помощи

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил краевую детскую клиническую больницу №2 для ознакомления с новым отделением, сообщает DEITA.RU. Отделение детской паллиативной помощи впервые на Дальнем Востоке открыли в учреждении.

Олег Николаевич посетил каждое помещение нового отделения, в палатах губернатора встретили родители с детьми. Матери пациентов поблагодарили краевые власти за организацию подобного важного отделения, а одна из маленьких пациенток даже рассказала стишок главе региона.

Заведующая отделением детской паллиативной помощи Алина Шалыгина развенчала один из мифов, касающийся помощи такого рода.

«Когда говорят о паллиативной помощи, думают, что это касается по большей части онкобольных детей. Они занимают всего десять процентов в структуре таких заболеваний, 80% - это неврологические заболевания», - рассказала Алина Алексеевна.

Пациенты поступают в отделение только после решения специальной врачебной комиссии, которая включает в себя не менее пяти специалистов. Лишь после решения о том, что ребёнку ничего не сможет помочь, пациента направляют в отделение.

По всей России подобных центров было лишь 11, Приморское отделение детской паллиативной помощи стало двенадцатым в России и первым в ДВФО. Глава Приморья подчеркнул, что в дальнейшем данное отделение станет неким центром для дальнейшего развития подобных отделений в регионе.

«Мы видим, что отделение оснащено современным оборудованием, причём удобным, переносным. Например, это аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могут сопровождать больного во время прогулок и на дому. Отделение важно для тех родителей, кто ежесуточно проводит время со своими детьми, теми кто нуждается в постоянном уходе. Отделение паллиативной помощи - это некая социальная передышка родителям, для того, чтобы они могли оставить здесь своего ребёнка, и не переживали за те условия, в которых он находится. Думаю, что это значительный шаг, первый на Дальнем Востоке у нас в крае, который существенным образом поможет и детям, и родителям получить необходимое качественное лечение, содержание и психологическую помощь», - отметил Олег Николаевич.

Медики учреждения прошли специальный курс обучения по оказанию паллиативной помощи, в дальнейшем количество специалистов в данном направлении будет лишь увеличиваться.

Софья Корф

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