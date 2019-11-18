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Губернатор Приморья открыл стадион «Строитель» после реконструкции

Стадион Спутник

В субботу, 17 ноября, губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии стадиона «Строитель» после его реконструкции, сообщает DEITA.RU.

По словам Олега Кожемяко, здесь смогут заниматься более 500 детей с детско-юношеской спортивной школы и 300 ребят которые занимаются футболом в клубе «Луч».

«В целом в этом году город совместно с краевыми властями подарил жителям 77 спортивных площадок, 8 хоккейных коробок и 3 универсальных спортивных площадки и стадион «Строитель». Это хороший задел для того чтобы наша молодежь, люди всех возрастов занимались спортом укрепляли свое здоровье и заряжали себя хорошей энергией», - сказал Олега Кожемяко.

Он добавил, что сам занимался на этом стадионе в молодости, поэтому в следующем году в планах администрации есть идея построить на территории спортивным комплекс, где себя комфортно будут чувствовать представители силовых единоборств и игровых видов спорта и летом, и зимой.

Отметим, что реконструкция стадиона проходила в рамках нацпрограммы «Демография» и в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». Стадион «Строитель» является единственным муниципальным стадионом. Благодаря реконструкции на поле положили газон самого высокого качества, который подходит под самые высокие стандарты российского футбольного союза.

Иван Крышан

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