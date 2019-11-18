Новости
День жестянщика: ГИБДД раскрыло число ДТП
18 Ноябрь 2019, 19:20
Во Владивостоке завершили все асфальтные работы по проекту БКАД
18 Ноябрь 2019, 19:19
День самбо отпраздновали в Приморье
18 Ноябрь 2019, 19:11
Пять приморских спортсменов стали чемпионами России по ушу
18 Ноябрь 2019, 19:09
Владивостокцы готовятся ко второму сезону программы «1000 дворов»
18 Ноябрь 2019, 19:03
В Приморье выявили самую «сильную» и «ловкую» организацию
18 Ноябрь 2019, 19:02
Поплыли: ледяной ад сменился бассейном в столице
18 Ноябрь 2019, 19:00
Несколько сотен студентов-иностранцев получат паспорт РФ в Приморье
18 Ноябрь 2019, 18:59
Губернатор Приморья открыл стадион «Строитель» после реконструкции
В субботу, 17 ноября, губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии стадиона «Строитель» после его реконструкции, сообщает DEITA.RU.
По словам Олега Кожемяко, здесь смогут заниматься более 500 детей с детско-юношеской спортивной школы и 300 ребят которые занимаются футболом в клубе «Луч».
«В целом в этом году город совместно с краевыми властями подарил жителям 77 спортивных площадок, 8 хоккейных коробок и 3 универсальных спортивных площадки и стадион «Строитель». Это хороший задел для того чтобы наша молодежь, люди всех возрастов занимались спортом укрепляли свое здоровье и заряжали себя хорошей энергией», - сказал Олега Кожемяко.
Он добавил, что сам занимался на этом стадионе в молодости, поэтому в следующем году в планах администрации есть идея построить на территории спортивным комплекс, где себя комфортно будут чувствовать представители силовых единоборств и игровых видов спорта и летом, и зимой.
Отметим, что реконструкция стадиона проходила в рамках нацпрограммы «Демография» и в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». Стадион «Строитель» является единственным муниципальным стадионом. Благодаря реконструкции на поле положили газон самого высокого качества, который подходит под самые высокие стандарты российского футбольного союза.
Иван Крышан