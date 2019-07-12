Школа Красноармейского района первой начала предлагать детям выбор из двух блюд, сообщает DEITA.RU.



Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил, как в крае проходит летняя оздоровительная кампания. Кроме того, глава региона проверил, как исполняется его инициатива по обеспечению полноценным питанием участников летних смен в пришкольных лагерях.

Одна из школ, которую посетил губернатор, – школа №31 поселка Восток в Красноармейском районе края. Она стала одной из первых на территории края, которая предлагает детям выбор из двух блюд на завтрак и обед. Эффективность предложенной губернатором схемы подтвердили и руководители школы, и сами дети.

Олег Кожемяко поставил задачу внедрить такую схему питания детей во всех краевых школах. По его мнению, важно, чтобы детям нравилось, как их кормят, а возможность выбора этому способствует.

«Если даже в отдаленном поселке успешно внедрили такую систему, то никаких сложностей с распространением ее далее быть не должно», – обозначил он.

Стоит отметить, что новая схема, где дети сами выбирают, что они хотят есть, должна заработать не только в пришкольных лагерях летом. Она должна работать и во время учебного года. Такую задачу глава региона поставил главам муниципалитетов.

Елена Миронова