Губернатор Приморья сделал заявление об увеличении себе зарплаты

В 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края Олега Кожемяко не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона, сообщает DEITA.RU.

Решение о том, чтобы отказаться от расчетных доплат и сохранить расходов на содержание губернатора на прежнем уровне, "несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", принял Олег Кожемяко, сообщили в краевой администрации.

Тем временем, по зарплатам его заместителей таких заявлений не поступало. Они, напомним, в следующем году увеличатся в два раза.

Ранее Олег Кожемяко рассказал, почему все-таки решил возглавить региональное отделение властвующей партии «Единая Россия» в Приморье. Глава региона отметил, что на сегодняшний день главная задача — восстановить доверие граждан к партии. Впрочем, ситуация, сложившаяся в Приморье, его не удивляет, потому что многие вещи, которые, по сути, не допустимы, в Приморье считаются нормой. В качестве примера Кожемяко привел пример сирот, которые не могут годами получить положенные государством квартиры, обманутые дольщики, выплачивающие ипотечные кредиты и живущие в съемных квартирах. Находка, погрязшая в угольной пыли, отдельная история.

Ранее прошла информация, что Людмила Талабаева покинула пост в региональном отделении «Единой России» по причине здоровья, но главное — она очень занята в Совете Федерации.

Екатерина Брязгунова