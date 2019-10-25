telegr wh call

Новости

Бастуют все: Италия отменила рейсы в Россию

25 Октябрь 2019, 18:00

Этот автомобиль стал самым популярным у россиян

25 Октябрь 2019, 17:45

Военных будут увольнять со службы на новом основании

25 Октябрь 2019, 17:30

Tele2 позаботилась о здоровье

25 Октябрь 2019, 17:30

Варикоз и лишний вес: ученые создали модель офисного работника

25 Октябрь 2019, 17:15

Инвалиды смогут заниматься на спортивных площадках в Арсеньеве

25 Октябрь 2019, 17:15

Новую спортивную площадку открыли в Арсеньеве

25 Октябрь 2019, 17:05

Школьное видео грозит скандалом в столице

25 Октябрь 2019, 17:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Губернатор Приморья сделал заявление об увеличении себе зарплаты

АПК, администрация Приморского края, солнце, лето 11

В 2020 году расходы на содержание губернатора Приморского края Олега Кожемяко не превысят аналогичные расходы с момента избрания главы региона, сообщает DEITA.RU.

Решение о том, чтобы отказаться от расчетных доплат и сохранить расходов на содержание губернатора на прежнем уровне, "несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона", принял Олег Кожемяко, сообщили в краевой администрации. 

Тем временем, по зарплатам его заместителей таких заявлений не поступало. Они, напомним, в следующем году увеличатся в два раза.

Ранее Олег Кожемяко рассказал, почему все-таки решил возглавить региональное отделение властвующей партии «Единая Россия» в Приморье. Глава региона отметил, что на сегодняшний день главная задача — восстановить доверие граждан к партии. Впрочем, ситуация, сложившаяся в Приморье, его не удивляет, потому что многие вещи, которые, по сути, не допустимы, в Приморье считаются нормой. В качестве примера Кожемяко привел пример сирот, которые не могут годами получить положенные государством квартиры, обманутые дольщики, выплачивающие ипотечные кредиты и живущие в съемных квартирах. Находка, погрязшая в угольной пыли, отдельная история.

Ранее прошла информация, что Людмила Талабаева покинула пост в региональном отделении «Единой России» по причине здоровья, но главное — она очень занята в Совете Федерации.

Екатерина Брязгунова

Популярное

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

Названа дата резкого похолодания

Мечту приморцев исполнил Фургал

«Бедный-богатый Гуменюк»: стала известна реальная зарплата мэра Владивостока
Загрузка...
Загрузка...