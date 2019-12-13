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Губернатор рассказал, будет ли 31 декабря выходным днем
Глава Камчатки Владимир Илюхин попросил краевых работодателей рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, сообщает DEITA.RU.
Как пишет местное издание КАМ24, официального заявления Илюхин не делал – его речь несла скорее рекомендательную форму.
«Выход на работу на 31 декабря можно пересмотреть. Сейчасдо конца года еще есть время, чтобы организовать рабочий процесс таким образом, чтобы решить все задачи и важные дела до конца года. Законодательно переноситься на субботу рабочий день не будет, однако, я бы советовал работодателям рассмотреть это решение в пользу трудящихся», - отметил глава региона.
Стоит отметить, что сегодня СМИ пишут о Владимире Илюхине также в связи с его покинувшем пост «коллегой» - уже бывшим главой ЕАО Александром Левинталем. Владимир Путин накануне подписал его приказ об отстранении с должности. По мнению многих экспертов, Илюхин являлся одним из кандидатов на «выбытии», однако, до сих пор занимает должность главы Камчатки.
Александра Маслова