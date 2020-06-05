Губернатор разрешил работать зоопаркам

Губернатор Приморья разрешил возобновить работу зоопаркам, сообщили ИА DEITA.RU в краевом правительстве. Разрешение получили те зверинцы, которые работают на открытом воздухе. Распоряжение регионального штаба, позволяющее зоопаркам снова принимать посетителей (конечно же, при соблюдении мер предосторожности) вступает в силу с завтрашнего дня – с 6 июня. Губернатор видит в этом решении и поддержку самих зоопарков, которые два месяца маялись без работы и без дохода, и возможность жителям побольше гулять на свежем воздухе.



Меры безопасности традиционные – обеспечивать соблюдение социальной дистанции в полтора метра, обязательное ношение масок (а персоналом – ещё и перчаток), на территории зоопарка должны быть размещены в свободном доступе санитайзеры, всем посетителям на входе надо измерять температуру бесконтактным способом, а помещения зоопарков раз два часа дезинфицировать, проводить в них влажную уборку. На территории зоопарков у посетителей должна быть возможность приобрести маски.

Запрещаются посещения организованными группами, организация общественного питания и массовых мероприятий на территории зоопарков. За соблюдением всех требований должен следить специально выделенный для этих целей сотрудник.

Правда, стоит учесть, что большинство посетителей зоопарков – это дети. И соблюдать социальную дистанцию способны далеко не все малыши. Да и носить маски соглашаются не все (маски и взрослых-то раздражают). И пока непонятно, получится ли у зоопарков реально наладить работу с учётом этих требований. Скорее всего, многие учреждения столкнутся с тем, что ради соблюдения правил смотрителям придётся превращаться в злобных надзирателей, которые гоняют детей друг от друга. И все меры предосторожности останутся только формальными.

Также остаётся нерешённым вопрос с работой маленьких контактных зоопарков, которые обычно находятся в помещениях. Они по-прежнему остаются закрытыми, но их обитатели по-прежнему хотят есть, а меценатов удаётся найти не всем.