Предложение уже внесено в Законодательную думу края, сообщает DEITA.RU.



Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внес предложение в Законодательную думу Хабаровского края. Губернатор предлагает вернуть в регионе прямые выборы глав районов.

Как пишет телеграм-канал «Недебри», документ уже поступил в думу. Как говорится в самом проекте закона, представлять проект будет председатель комитета по внутренней политике правительства края Евгений Слонский. Дата рассмотрения законопроекта пока неизвестна.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что решение такого же вопроса в Приморье подвисло. Перед выборами губернатора в декабре прошлого года Законодательное собрание края приняло в первом чтении поправки, которые позволяют Думам самим определять способ выбора глав. Но позже появились слухи о том, что Олег Кожемяко заявил, что пока менять систему смыла нет: время для прямых выборов еще не настало.

Елена Миронова