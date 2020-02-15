Губернатор Сахалинской области нашел решение «курильского вопроса»

Глава Сахалина Валерий Лимаренко оценил идею спасти Курилы от передачи Японии, сообщает ИА DEITA.RU. Губернатор считает, что предложение внести в Конституцию пункт о неотчуждаемости земель возможностью прекратить все споры.



Пресс-релиз с комментарием Валерия Лимаренко на этот счет опубликован на официальном сайте правительства. Глава островного региона назвал предложение справедливым. Он также считает, что это отличная возможность окончательно поставить точку в курильском вопросе с Японией.

С таким предложением, запретить отчуждение земель Российской Федерации, выступил член рабочей группы по изменению Конституции актер Владимир Машков. Он считает, что необходимо закрепить в Конституции невозможность передачи другому государству ни Крыма, ни Курил, ни Калининграда.

РИА Новости пишут, что президенту эта идея понравилась. Владимир Путин поручил юристам проработать этот вопрос.