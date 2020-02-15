Новости
Жителей Владивостока предупредили об отключении воды из-за ремонта
15 Февраль 2020, 08:45
Когда закончится снегопад, сказали приморские синоптики
15 Февраль 2020, 08:15
Губернатор Сахалинской области нашел решение «курильского вопроса»
15 Февраль 2020, 07:45
Жительница Владивостока пожаловалась на воровство от банкомата
15 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды на субботу во Владивостоке опубликован
15 Февраль 2020, 06:30
Зеленский рассказал о планах на границу с Крымом
15 Февраль 2020, 05:45
Путин объяснил поправку в Конституцию о генпрокуроре
15 Февраль 2020, 05:00
Суд не хочет отправлять вернувшихся из Китая на принудительный карантин
15 Февраль 2020, 04:15
Губернатор Сахалинской области нашел решение «курильского вопроса»
Для того, чтобы земли не перешли к другому государству, можно добавить несколько строчек в законодательство
Глава Сахалина Валерий Лимаренко оценил идею спасти Курилы
от передачи Японии, сообщает ИА DEITA.RU. Губернатор считает, что предложение
внести в Конституцию пункт о неотчуждаемости земель возможностью прекратить все
споры.
Пресс-релиз с комментарием Валерия Лимаренко на этот счет опубликован на официальном сайте правительства. Глава островного региона назвал предложение справедливым. Он также считает, что это отличная возможность окончательно поставить точку в курильском вопросе с Японией.
С таким предложением, запретить отчуждение земель Российской Федерации, выступил член рабочей группы по изменению Конституции актер Владимир Машков. Он считает, что необходимо закрепить в Конституции невозможность передачи другому государству ни Крыма, ни Курил, ни Калининграда.
РИА Новости пишут, что президенту эта идея понравилась. Владимир Путин поручил юристам проработать этот вопрос.