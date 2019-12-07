Губернатор сказал, как проверить будущее жилье

Доверять застройщикам не стоит – уверен Александр Беглов, сообщает DEITA.RU.



Новые правила строительства жилья приняли в Санкт-Петербурге. Теперь застройщикам запрещено сдавать дома без социальной инфраструктуры.

Как пишут «Невские новости», Беглов также дал совет тем, кто собирается купить квартиру в новостройке – не верить рекламе застройщика о скором открытии парковки или садика. На сайтах комитета по строительству и комитета по градостроительству можно найти каждый объект и сроки ввода в эксплуатацию инфраструктуры у них.

Елена Миронова