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Губернатор сказал, как проверить будущее жилье
Доверять застройщикам не стоит – уверен Александр Беглов,
сообщает DEITA.RU.
Новые правила строительства жилья приняли в Санкт-Петербурге. Теперь застройщикам запрещено сдавать дома без социальной инфраструктуры.
Как пишут «Невские новости», Беглов также дал совет тем, кто собирается купить квартиру в новостройке – не верить рекламе застройщика о скором открытии парковки или садика. На сайтах комитета по строительству и комитета по градостроительству можно найти каждый объект и сроки ввода в эксплуатацию инфраструктуры у них.
Елена Миронова
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