Губернатор сказал, как проверить будущее жилье

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Новостройка

Доверять застройщикам не стоит – уверен Александр Беглов, сообщает DEITA.RU.

Новые правила строительства жилья приняли в Санкт-Петербурге. Теперь застройщикам запрещено сдавать дома без социальной инфраструктуры.

Как пишут «Невские новости», Беглов также дал совет тем, кто собирается купить квартиру в новостройке – не верить рекламе застройщика о скором открытии парковки или садика. На сайтах комитета по строительству и комитета по градостроительству можно найти каждый объект и сроки ввода в эксплуатацию инфраструктуры у них.

 Елена Миронова

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