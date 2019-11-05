Губернатор собирает лайки и репосты

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В День народного единства губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко создал аккаунты в социальных сетях, выполняя поручения президента РФ Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.
По словам Валерия Лимаренко, ответы жителям области будут приходить в течение суток.
«Уверен, что это поможет выстроить более доверительные отношения между властью и жителями», – заявил Валерий Лимаренко.
Так, аккаунты появились в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» Facebook и Instagram. Отметим, что ответы в социальных сетях должны предоставить в 30 раз быстрее по сравнению с официальными запросами, на которые уходит до 30 дней.
В правительстве Сахалинской области отметили, что первые вопросы стали поступать еще до официального запуска, за последние 7 дней на официальные странички поступило более 150 вопросов.
Напомним, что в конце прошлого года администрация президента ввела новый KPI оценки работы губернаторов, им стало присутствие главы региона в социальных сетях. Весной Валерий Лимаренко завел телеграмм-канал и только после выборов решил обзавестись аккаунтами в остальных социальных сетях.
Отметим, что большинство аккаунтов можно назвать протокольными, там публикуются официальные релизы или видеоролики с поездок, однако есть и необычные аккаунты, так глава Челябинской области Алексей Текслер публикует фотографии плохих дорог и устраивает разносы своим подчиненным.
Иван Юрьев