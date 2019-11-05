Губернатор собирает лайки и репосты

В День народного единства губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко создал аккаунты в социальных сетях, выполняя поручения президента РФ Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

По словам Валерия Лимаренко, ответы жителям области будут приходить в течение суток.

«Уверен, что это поможет выстроить более доверительные отношения между властью и жителями», – заявил Валерий Лимаренко.

Так, аккаунты появились в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» Facebook и Instagram. Отметим, что ответы в социальных сетях должны предоставить в 30 раз быстрее по сравнению с официальными запросами, на которые уходит до 30 дней.

В правительстве Сахалинской области отметили, что первые вопросы стали поступать еще до официального запуска, за последние 7 дней на официальные странички поступило более 150 вопросов.

Напомним, что в конце прошлого года администрация президента ввела новый KPI оценки работы губернаторов, им стало присутствие главы региона в социальных сетях. Весной Валерий Лимаренко завел телеграмм-канал и только после выборов решил обзавестись аккаунтами в остальных социальных сетях.

Отметим, что большинство аккаунтов можно назвать протокольными, там публикуются официальные релизы или видеоролики с поездок, однако есть и необычные аккаунты, так глава Челябинской области Алексей Текслер публикует фотографии плохих дорог и устраивает разносы своим подчиненным.

Иван Юрьев