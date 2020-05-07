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Губернатор сравнил россиян с клещами и предложил травить химией

клещ

Чиновники заявили, что фраза была "выдрана из контекста"

Один из глав российских регионов отличился неоднозначным заявлением, сообщает ИА DEITA.RU.

В поле зрения СМИ и общественности попал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Он высказался о нарушающих режим самоизоляции россиянах и предложил жестоко их наказывать. Губернатор сравнил таких людей с клещами. 

На совещании с чиновничьим аппаратом области он предложил гонять нарушителей химическими средствами, как насекомых. Принцип тумана, по которому травят насекомых, он предложил использовать и в отношении людей. Распылять химикаты на автобусных остановках, парках и лесах, чтобы неповадно было.

После предложения губернатора прозвучал ответ от одного из чиновников области. Он согласен - ибо «на набережной постоянно тусуются гопники». С них решено и начать. Также чиновники обозначили еще несколько популярных мест, где возможно распылить химикаты.

В конце диалога властьимущие задаются вопросом - «а вдруг полягут?». Ремарка сопровождается смехом. Далее один из собеседников напоминает, что в таком случае «привлекут к ответственности».

Как пишет издание Znak, подлинность аудиозаписи в администрации Артамонова подтвердили, однако заявили, что слова вырваны из контекста. Разговор якобы состоялся еще в начале апреля, когда чиновники обсуждали методы борьбы с коронавирусом и вопрос дезинфекции мест общественного скопления.

Пресс-служба губернатора уточняет, что чиновников волновал низкий индекс самоизоляции, и они обсуждали меры его повышения. Все это - исключительно во благо жителей области. От массовой дезинфекции отказались в пользу точечной обработки конкретных площадей. 

Игорь Артамонов был назначен главой Липецкой области указом Владимира Путина в 2018 году. Ранее он возглавлял одну из структур Сбербанка. 

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