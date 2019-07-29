Проверка работы стивидоров в Находке может спровоцировать закрытие угольных терминалов, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и заместитель Генерального прокурора России Игорь Ткачев проверили качество работы систем по очистке от угольной пыли у стивидоров Находки.

Напомним, перевалка угля до сих пор остаётся одной из самых острых тем в Находке. Из-за угольной пыли страдают местные жители - белые автомобили быстро становятся черными, а столы и полки в квартирах покрываются угольной пылью даже за наглухо закрытыми окнами. Однако речь идёт не только об эстетической стороне вопроса – люди буквально задыхаются от пылевой взвеси в воздухе.

Для устранения подобных последствий перевалки угля было проведено немало мер – установка водяных пушек, возведение защитных экранов, установка современной вакуумной техники. Помимо этого, для контроля концентрации взвешенных частиц в воздухе был установлен автоматический анализатор. Стоит отметить, что вышеуказанные меры требуют немалых затрат. Казалось бы, подобные меры должны были максимально сократить пагубное влияние угольного терминала на экологию региона.

Однако проверка властей выявила нарушения – экологические требования выполнены не в полной мере. Так, пройдя вдоль бухты по морю Игорь Ткачев и Олег Кожемяко смогли наглядно оценить работу пылеподавляющего оборудования. Нарушений оказалось немало – количество водяных пушек необходимо увеличить, пылезащитные сетки располагаются ниже контура, очистка воды проводится ненадлежащим образом.

Глава региона отметил, что стивидорные компании должны представить проектную документацию и дорожные карты по переходу на закрытый тип перевалки угля. Олег Кожемяко подчеркнул, что документы должны быть подкреплены соответствующими финансовыми отчётами. Если стивидоры не смогут обеспечить экологическую безопасность, они должны быть готовы полностью перестроить свою работу. В противном случае компанию ожидает приостановка деятельности.

Софья Корф