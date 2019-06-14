Будут ли их отстаивать на площади Борцов за власть Советов 20 июня, рассуждает DEITA.RU.

В Приморье власть советам, но уже не общественным. Олег Кожемяко распустил Общественные экспертные советы при губернаторе Приморского края. Соответствующее распоряжение опубликовано 11 июня в разделе официальных документов. Из документа исключены подпункты 1.1-1.8. Это Общественные экспертные советы по вопросам здоровья, по качеству услуг ЖКХ, по региональной образовательной политике, по социальной поддержке, по развитию малого и среднего предпринимательства, по экономической политике, по обеспечению качественным жильем, и по развитию физической культуры и массового спорта в Приморском крае.

Общественные экспертные советы были созданы на заре эпохи Миклушевского в декабре 2012 года. Любой специалист по внутриполитическим вопросам скажет, что это был неплохой кейс по налаживанию диалога власти и общества, купированию негативных тенденций и снижению протестных настроений. Сейчас эта технология успешно применяется в Забайкалье бывшей командой Миклушевского, работающей в новоиспеченном дальневосточном регионе.

Неясно почему от нее отказываются в Приморье, причем на этапе обострения протестных настроений в регионе, когда впервые за много лет пройдет протестный митинг даже на центральной площади. Означает ли роспуск ОЭС конец эпохи диалога с обществом хотя бы условно на равных, или просто, эта форма себя уже изжила, и губернатор готовит ей на смену новый, передовой - прогрессивный формат работы с населением? Вопрос остается открытым. Однако за 8,5 лет через ОЭС прошло немало активных приморских общественников, реализовавших ряд интересных инициатив, ОЭС сформировали новых лидеров общественного мнения, критичные заявления которых помогают обращать внимание ответственных ли на наиболее проблемные вопросы общественной жизни. Главным плюсом этой площадки для жителей была возможность быть услышанным, для власти – снять социальное напряжение и достичь консенсуса. Сейчас же приморцы все чаще жалуются на трудность диалога с властью, в крае заметно растет протестная активность, протест даже приобретает некую визуализацию – не просто буянят, а переодеваются в желтые жилеты и даже грозят вилами: «если власть нас не услышит, мы готовы сами решить проблему». Восточный экономический форум через 2 месяца, наш Президент приедет, другие всякие лидеры, а у нас граждане с вилами по улицам бегают – средневековье какое-то.

Более того, несколько локальных конфликтов, тлеющих в разных районах края, готовы даже объединиться в один большой митинг, который пройдет на площади Борцов за власть Советов аккурат в день проведения Прямой линии с президентом 20 июня. Более того, этот митинг закончится в ту минуту, когда линия начнется. Ну хоть тут демократические институты у нас работают – хочешь, митингуй пожалуйста, китайские туристы опять-таки пофотографируют, у себя такого, чай, не видели. Присоединятся ли к акции борцы за Советы, которые недовольны таким решением властей - пока не известно, но желтые жилеты и знамена организаторы уже готовят.

Светлана Алеутская